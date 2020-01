Al gatto farmaco per l'eutanasia al posto del vaccino: drammatico errore del veterinario

Uno sbaglio, un errore, una imperdonabile disattenzione. Michelle O., una donna che vive in Texas, aveva portato Sophie, la sua gatta di otto anni, in una clinica veterinaria per un vaccino. E' successo l'irreparabile. La notizia trova spazio su molti media Usa, anche sulla Cnn. La donna e il marito stavano tornando a casa dall'ospedale , insieme all'amato gatto, quando hannp ricevuto una chiamata dall'ospedale di Houston. "Per favore, riportate Sophie immediatamente qui, le abbiamo dato il farmaco per l'eutanasia invece di un vaccino contro la rabbia".

Farmaco eutanasia al posto del vaccino: gatto muore

"L'ho immediatamente tolta dal suo trasportino - racconta ai giornali locali Michelle - e l’ho presa in braccio, le ho parlato perché sapevo che sarebbe le ultime parole che avrebbe sentito. Sapevo che non sarebbe sopravvissuta, dentro di me lo sapevo. Stava praticamente morendo tra le mie braccia". In ospedale i veterinari hanno fatto di tutto per salvare Sophie, somministrandole ossigeno e liquidi, ma il gatto è morto. Michelle ha deciso di non fare causa alla struttura sanitaria: "L’ospedale ha riconosciuto l’errore, la mia principale preoccupazione non è di denunciarli, ma voglio solo rendere il pubblico consapevole di quello che è successo, affinché non si ripeta".