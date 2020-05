Non sopporta più la madre: evade dai domiciliari e si consegna alla Polizia

È uscito dall'abitazione, ha fermato una Volante di passaggio e ha chiesto ai poliziotti di essere arrestato. "Sono evaso e voglio andare in carcere". È successo a Brescia dove l'uomo stava scontando gli arresti domiciliari.

Agli agenti ha chiesto di essere portato in carcere perché non sopportava più la sua mamma che viveva nella stessa casa. Lo ha riferito la questura di Brescia, spiegando che l'uomo, un pregiudicato bresciano di 48 anni, ha dichiarato agli agenti di preferire la cella al continuare a vivere con la madre, con la quale litigava continuamente.

Una volta compiuti gli accertamenti di rito, gli agenti, increduli, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto reato, e arrestarlo. Al processo per direttissima celebrato ieri il giudice ha disposto la reclusione in carcere.