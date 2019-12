Ezio, il senzatetto morto nel parco. Il quartiere si mobilita per il funerale

Un senzatetto di 53 anni è stato trovato morto all'alba di ieri all'interno del parco Moro di Grugliasco, nel Torinese. Ezio, questo il nome della vittima, era conosciuto da quasi tutti i residenti del quartiere San Giacomo.

Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco. Non è chiaro quanto possa avere influito passare la notte al freddo.

Il 53enne rifiutava qualsiasi tipo di aiuto. Il giovedì precedente era stata chiamata un'ambulanza per le sue precarie condizioni di salute, ma lui aveva rifiutato il trasporto all'ospedale di Rivoli.

La gente adesso si sta mobilitando per organizzargli almeno il funerale. Sui social, inoltre, si discute sull'opportunità di un intervento coatto che avrebbe potuto salvargli la vita.

"A parte il naturale dispiacere per quanto accaduto - dichiara a TorinoToday il sindaco Roberto Montà -, questo signore ha rifiutato assistenza e non voleva in nessun modo farsi aiutare dai diversi servizi. Non era una persona abbandonata a se stessa, ma era una situazione di difficile gestione. Avrebbe dovuto stare in comunità ma, a meno che non ci sia un trattamento sanitario obbligatorio, uno può uscire. Il Comune non ha potuto fare di più perché non ha voluto farsi aiutare".