Poliziotto in coma dopo un incidente, la compagna: "Io e mio figlio abbiamo perso tutto"

Dal 2013 l'agente di polizia Fabio Graziano è in coma. Mentre faceva ritorno a casa dal servizio è rimasto vittima di un gravissimo incidente alla Riviera di Chiaia e da allora la compagna Paola lo assiste amorevolmente ogni giorno.

"Fabio è stazionario, è in uno stato di 'minima coscienza' lo chiamano. Mi sente, si emoziona quando sente la voce di mio figlio che ha sempre considerato suo. Fabio c'è e qui in Italia non ci sono posti all'altezza per poterlo curare veramente", racconta Paola a NapoliToday.

"È frustrante perché gli anni passano e tutto quello che ho fatto e sofferto insieme a mio figlio lo vedo vano. Nessuno ci tutela, io e mio figlio abbiamo perso tutto - prosegue la donna - Affetto, sicurezza ed io anche il lavoro per seguire Fabio. Sono molto stanca e nonostante la nostra vita sia andata avanti se ci fermiamo a pensare sto male".