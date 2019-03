Facebook e Instagram down, c'è chi chiama la polizia: la risposta degli agenti è meravigliosa

La dipendenza da social network ha raggiunto livelli impensabili fino a pochi anni fa. Prova ne è il fatto che ieri - nelle ore in cui Facebook e Instagram hanno avuto un malfunzionamento a livello globale - qualcuno ha pensato addirittura di allertare le forze dell'ordine. L'unico social network di condivisione disponibile era Twitter, e proprio qui l'azienda di Zuckerberg ha fatto sapere con un post: "Stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma vi possiamo dire che non abbiamo subito un attacco informatico". Poi i problemi sono stati risolti.

Nelle ore di down, alcuni cittadini neozelandesi in preda al panico da carenza di social network hanno chiamato la polizia in cerca di soccorso, riferisce il Daily Mail. L'allarme ha costretto i poliziotti a lanciare su Twitter un appello per chiedere alle persone di non chiamare il numero delle emergenze a causa del malfunzionamento dei social netowork. Il dipartimento di Polizia della regione neozelandese di Canterbury ha twittato: "Lo sappiamo, nemmeno i nostri profili Facebook e Instagram hanno funzionato in queste ore. Purtroppo però non possiamo fare nulla perché, lo sapete, i social network hanno sede in America e noi siamo la Polizia. Quindi per favore non chiamateci più per questo motivo".

We know. Our @facebook and @instagram haven’t been working either. Unfortunately we cannot do anything about this because, you know, they’re based in America and we’re the Police. So please don’t call us to report this. Pretty please. — Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) 13 marzo 2019





Consapevoli del panico diffusosi tra gli utenti, in Australia, invece, le forze dell'ordine hanno messo le mani avanti. Così, sul profilo Twitter del South Australian State Emergency Service è apparso l'annuncio: "Sappiamo che Facebook e Instagram non funzionano. Per favore non chiamateci per farcelo sapere".

We know Facebook & Instagram are down. Please don't call triple zero to let us know. https://t.co/WBXmCsn11g — SA SES (@SA_SES) 13 marzo 2019