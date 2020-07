Fa credere alla famiglia di essere un agente segreto: fermato in birreria con la pistola, a casa un arsenale

L'uomo ai carabinieri aveva raccontato di essere un ex militare delle forze speciali americane e un appartenente ai servizi di informazione italiani, la stessa cosa che aveva detto anche ai familiari. Tutto inventato di sana pianta.

Un 45 enne, celibe, disoccupato, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri in una birreria a Germagnano, nel torinese, perché trovato in possesso di una pistola, di due caricatori e 12 proiettili. Nella sua abitazione di Traves poi sono stati sequestrati altre armi (alcune pistole con relative munizioni, ci sono anche 16 katane, una balestra), un giubbotto antiproiettile, giacca uniforme dell'esercito americano, una mimetica militare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso dovrà rispondere di porto abusivo armi e detenzione abusiva di esplosivo, armi comuni da sparo e munizioni in concorso e denunciato e deferivano in stato libertà per interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, possesso di segni distintivi contraffatti e procurato allarme. Durante i controlli all'interno del bar ha simulato un malore ed è stato accompagnato all'ospedale. Successivamente è stato condotto in carcere.