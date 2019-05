Farage beffato a Newcastle: contestatore gli lancia addosso un frappè

Se Salvini deve stare attento ai selfie-agguati, per i sovranisti d’oltremanica il pericolo numero uno sono nientemeno che i frullati. La 'moda' si è diffusa dopo che l’esponente di destra Stephen Yaxley-Lennon è stato colpito proprio da un "milkshake" lanciato da un manifestante.

Le autorità sono corse ai ripari e qualche giorno fa, in occasione di un comizio di Farage, la polizia di Edimburgo, in Scozia, ha chiesto a McDonald’s di vietare la vendita di milk-shake e gelati per motivi di sicurezza. Se ad Edimburgo tutto è filato liscio, il leader del Brexit Party è stato però beffato a Newcastle, dove si era recato per una tappa del suo tour in vista delle elezioni europee.

Come riporta ChronicleLive, Farage stava attraversando Blackett Street quando è stato colpito dalla bevanda lanciata da un contestatore. Il giornalista Sean Seddon ha scritto su Twitter che Farage era "furioso" e se l'è presa con gli uomini della sicurezza chiedendo "come sia potuto accadere" e accusandoli di aver fallito nel loro compito.

Farage beffato da un contestatore che gli lancia addosso un frappè: video

