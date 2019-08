Assumono un farmaco contaminato: bambini 'ricoperti' di peli

L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari, Aemps, ha disposto il ritiro dal mercato di diversi lotti dell'azienda farmaceutica Farma-Química Sur SL, perché contaminati con minoxidil, una sostanza che provoca la crescita della peluria. La vicenda è venuta alla luce dopo che alcuni bambini (17 secondo i media spagnoli) hanno manifestato lo svilupparsi dell'ipertricosi, conosciuta anche come “sindrome del lupo mannaro”, una particolare patologia che porta ad una crescita smisurata di peli in tutto il corpo.

I piccoli avevano assunto un farmaco a base di omeprazolo, un principio attivo utilizzato per curare il reflusso gastro-intestinale e problemi di indigestione, ma alcune delle pasticche ingerite erano state contaminate appunto dal minoxidil, un composto chimico usato per curare l'alopecia e che stimola la crescita della peluria.

Come riportato nel documento dell'Aemps, è stata diramata un'allerta su tutto il territorio, soprattutto per chi avesse già ingerito o acquistato il farmaco in questione. Intanto, secondo quanto riporta El Paìs, sembra che dopo aver smesso di assumere il farmaco sia stata riscontrata una diminuzione della peluria nei bambini, con la situazione che dovrebbe tornare alla normalità con il passare del tempo.