Fase 2 e ristoranti, la ripartenza è un salto nel buio: "Per adesso noi non riapriamo"

Bar e ristoranti possono riaprire le loro porte ai clienti. Ma non tutti lo fanno sin da subito: ci sono dubbi, ci sono rischi, ci sono timori per il futuro. Federica Cerè, 27 anni, titolare del ristorante 'La Piazza di Casio (dalla Chicca'), con annesso bar e albergo a Castel di Casio, sull'Appennino Bolognese, racconta ad Angela Carusone di BolognaToday come sia stato di fatto "impossibile adeguarsi in 2 giorni".

"Sono la titolare di un albergo e di un ristorante che al suo interno ha un bar. Siamo chiusi dal 12 marzo - ricorda - ma il calo di presenze lo abbiamo registrato già dal 15 febbraio. In pratica da quando hanno iniziato a circolare le prime notizie sulla diffusione del coronavirus. Non ho aperto, ho deciso di mantenere tutto chiuso perché le regole alle quali è necessario adeguarsi sono numerose e rigidissime, e in così poco tempo non era fattibile. Non vale la pena rischiare. Tanti hanno deciso di aprire, ma per me non è ancora il caso".

"Non posso permettermi di perdere anche l'intera stagione estiva, e alzare le saracinesche oggi sarebbe stato solo un rischio. Molte persone non hanno ancora ben capito come comportarsi, e sono convinta che nei prossimi giorni ci saranno dei problemi.

"Se dovesse succedere qualcosa ne paghiamo noi titolari - continua Cerè - Non posso rischiare se ci sono clienti che non sanno ancora come muoversi, e se qualche dipendente risulta positivo, mi passi il termine, 'paghiamo' sempre noi. La mia è una decisione che punta solo alla tutela e alla sicurezza di dipendenti e clienti, anche se è un danno economico". L'obiettivo al momento è ripartire a fine maggio, con la massima sicurezza e senza licenziare nessuno dei sei dipendenti. Per ora si va avanti col servizio a domicilio come nelle scorse difficili settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.