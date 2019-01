La "favola di Capodanno" era una fake news

Diversi quotidiani nelle scorse ore hanno riportato una notizia molto curiosa, che tuttavia si è rivelata falsa. La storia di cui parliamo è quella di Fabio e Andrea, due gemellini baresi nati a cavallo di Capodanno al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto raccontato da un fantomatico zio, i due bimbi sarebbero nati a due minuti di distanza: uno alle 23.59, e l’altro alle 23.01. Insomma, gemelli ma nati in anni diversi. A quanto pare le cose non stanno così. Stando a quanto riferito a Repubblica da fonti del Policlinico, la notte del 31 dicembre nell’ospedale romano non c’è stato nessun parto gemellare.

"Gli unici nati qui a cavallo del Capodanno sono venuti alla luce uno poco dopo le 20 del 31 dicembre 2018, l'altro intorno all'una del 1° gennaio 2019".

La testata di Largo Fochetti si è scusata con i lettori con un tweet per aver dato credito alla notizia riportata per prima dalla Gazzetta del Mezzogiorno.