Si sveglia nel suo letto con le ossa fratturate ma nessuno sa perché: cosa è emerso dagli esami

Il giallo di Federico C., 39enne di Fano, è ben lontano dall'essere risolto. E' stato trovato venerdì scorso nel letto di casa dalla madre con una doppia frattura alle spalle e a un osso tra anca e femore, e con un'emorragia al naso. Lui non ricorda nulla, i familiari che erano in casa e i condomini non hanno sentito alcun rumore strano. L'uomo sarebbe andato a dormire alle 23, ricorda di essere andato in bagno intorno alle 2 e di essere tornato a letto. Il resto è un buco nero.

Fano, si sveglia con doppia frattura ma non ricorda nulla

La procura vuole vederci chiaro: piccolo sospiro di sollievo, gli esami escludoni che le fratture siano state causate da una rara malattia. La vicenda ha comprensibilmente attirato l'attenzione dei giornali locali, che vi dedicano ampio spazio. Una dottoressa dell'istituto di medicina legale ha interrogato Federico a lungo. Le fratture, scrive il Resto del Carlino, sono compatibili con una caduta dalla sua finestra della camera da letto, ovvero da un'altezza di 4 metri. Ma sarebbe inspiegabile come possa essere tornato a casa e poi fino al letto, da solo, mettendosi a dormire: secondo i medici non avrebbe potuto farcela in quella condizioni. Lui, intervistato dal quotidiano, nega fermamente di essersi gettato dalla finestra.

Una vita tranquilla. Amici. Un lavoro da ragioniere commercialista. Nessun nemico. Il pm ha dato ordine di sequestrare il cellulare di Federico per esaminare telefonate e messaggi nei giorni precedenti alla caduta. Unica certezza: Federico C. sta meglio, i giornali pubblicano una sua foto sorridente dal letto d'ospedale, ma il giallo è ben lontano dalla soluzione.