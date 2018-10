Le fedi restano a casa (e le chiavi pure): così i vigili del fuoco hanno salvato il matrimonio

I parenti emozionati, lui e lei pronti a pronunciare il fatidico sì. Alt: mancano le fedi! Gli sposi si sono accorti soltanto in chiesa che mancavano gli anelli e che anche le chiavi di casa erano rimaste dentro l’abitazione. E' successo stamattina a Terni, nel quartiere di San Giovanni.

Il matrimonio è stato "salvato" dai vigili del fuoco, scrive TerniToday. Si erano dimenticati le chiavi di casa e dentro le fedi nuziali i due sposi ternani, non più giovanissimi, che hanno dovuto chiedere l’intervento dei pompieri per poter portare a termine la cerimonia in chiesa del loro matrimonio, loro che erano già sposati da tempo civilmente.

E così i vigili del fuoco sono arrivati, hanno aperto la porta e riconsegnato le fedi come i migliori dei testimoni di nozze possibili.