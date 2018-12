Perché Vittorio Feltri è imbufalito con Salvini

"Facciano quello che vogliono, ma non possono impedirmi di dire quello che penso: se si tratta di andare tutti sul mercato sono d'accordo, ma se dobbiamo andare solo noi, ci devono spiegare il perché". Vittorio Feltri è imbufalito con il governo gialloverde. Con un emendamento alla manovra il Movimento 5 stelle ha infatti proposto di ridurre i fondi destinati all'editoria a partire dal prossimo anno fino alla loro abolizione prevista nel 2022. Ad oggi, lo ricordiamo, la stragrande maggioranza dei giornali non riceve nessun finanziamento diretto: i tagli riguardano infatti solo gli organi dei partiti politici, quelli delle cooperative di giornalisti e quelli delle minoranze linguistiche.

Tra i quotidiani che percepiscono contributi c’è però anche Libero, diretto da Vittorio Feltri, che da due anni è tornato alla guida del giornale da lui stesso fondato nel 2000. Il giornalista ha un diavolo per capello. Deluso da Salvini per l'ok ai tagli all'editoria? "Non sono deluso, sono incazzato nero", dice il direttore all’agenzia Adnkronos. "Anche lui fa come loro".

Il ragionamento di Feltri è molto semplice: perché la Rai continua a campare a spese dei contribuenti, ma a pagare devono essere solo i piccoli giornali? "O si va tutti sul mercato o si va tutti a casa: non si possono regalare soldi a chi non lavora togliendoli a chi lavora".

"Se noi andiamo sul mercato - rincara il giornalista - non vedo perché non debbano farlo la Rai, gli enti lirici, il teatro, l'Anpi e tutti quegli enti che prendono quattrini come sovvenzione dallo Stato. O si va tutti sul mercato o si va tutti a casa". Dietro questa decisione c’è anche il tentativo di 'zittire' il dissenso? "Certo che il sospetto viene ma a me non piace teorizzare sui sospetti".

"Se io licenzio 10 giornalisti, recupero", chiosa Feltri, "ma non so se quei giornalisti saranno grati a questo governo, che dà i soldi a quelli che non fanno un cazzo".