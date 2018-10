Feltri al veleno contro Di Maio: "Gesù sarebbe contro il reddito di cittadinanza"

"Perfino Travaglio l'ha capito: Di Maio fa danni". Sferzante come sempre, oggi Vittorio Feltri ha dedicato il suo editoriale su Libero alla presa di posizione del Fatto Quotidiano che, secondo lui, dopo mesi di difesa dell'operato e delle esternazioni di Luigi Di Maio, ha capito che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico "è in grado di fare solo danni".

Sul Fatto Quotidiano in edicola ieri - in un articolo dal titolo "Abolition man" - Marco Travaglio ha parlato del Movimento 5 Stelle e della "battaglia" per il reddito di cittadinanza. Il direttore del Fatto ha sì difeso la volontà del M5s di portare avanti la loro corsa verso il reddito di cittadinanza, ma ha mosso qualche critica all'atteggiamento del leader pentastellato e al suo modo di comunicare in tv e sui social network, facendo un chiaro riferimento al suo ripetere continuamente il concetto di "abolire la povertà". Una presa di posizione piaciuta a Vittorio Feltri, che oggi ha sfruttato l'assist del collega.

Nel suo editoriale, il direttore di Libero ha usato anche il Vangelo per parlare del reddito di cittadinanza: "L'episodio è quello delle attenzioni riservate da Maria, sorella di Lazzaro, a Gesù, tra cui massaggi con balsami e profumi costosi. Giuda commentò: ‘perché dissipare prodotti tanto preziosi quando sarebbe più utile aiutare gli indigenti? Cristo rispose lapidario: ‘i poveri ci (…) saranno sempre’".