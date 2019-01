Il sindaco e i cittadini adottano i figli di Michela, vittima di femminicidio

La mattina del 23 dicembre ad Alghero Michela Fiori è stata uccisa, strangolata dal marito dal quale si stava separando. La coppia aveva due figli, due bambini di 8 e 12 anni, che ora andranno a vivere a Genova.

Come racconta Il Corriere della Sera, il sindaco Mario Bruno ha fatto una delibera per avviare una raccolta fondi a loro favore. Una sorta di "adozione di cittadinanza", si legge nel documento, "che in pratica vuol dire questo: in 44mila si prenderanno cura dei due bimbi attraverso un Fondo di sostegno aperto al banco si Sardegna. Causale: 'Un futuro per i bambini di Michela'".

Le donazioni restano aperte fino a che i bambini non avranno compiuto 20 anni. Qualora decidessero di continuare fino all'università, saranno sostenuti fino ai 26 anni. "È l'impegno di questa città per due bimbi che meritano tutto il nostro aiuto. Non li conoscevo prima ma in questi giorni sono stato molto con loro. Sono fantastici".

I piccoli hanno ringraziato il sindaco, e indirettamene anche tutti i concittadini, con un disegno, semplice ma pregno di significato: un cuore con vicino il nome del primo cittadino e la frase "grazie di tutto".

"Sono fiero e commosso dai miei concittadini", ripete il sindaco.