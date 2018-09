La versione di Fenati: "Anche Manzi poteva ammazzarmi, non correrò più"

"Ho sbagliato, è vero: chiedo scusa a tutti. Però…". In un'intervista a 'Repubblica' Romano Fenati dice la sua sul contatto al cardiopalma con il collega Stefano Manzi nel Gp di Misano.

Il pilota ascolano ammette l'errore, ma non ci sta a passare per l'unico colpevole: "Volete vedere il mio casco e la tuta? C’è una lunga striscia nera: la gomma di Manzi. Mi ha attaccato tre volte e anche lui avrebbe potuto uccidermi, come dite voi. L'ultima volta lo aveva fatto 500 metri prima, allora ho pensato: adesso faccio lo stesso, ti dimostro che posso essere ‘cattivo’ come te. E magari finalmente capirai cosa significa. Pero’ non ho mai pensato di fargli male, giuro".

Fenati è stato licenziato dal team Marinelli Snipers per il quale correva e scaricato dalla MV Agusta con cui aveva un accordo a partire del prossimo anno. Ma è lui stesso a voler voltare pagina. "Col motomondiale ho chiuso. Non correrò mai più", dice. "Non è più il mio mondo Troppa ingiustizia". Quanto al suo futuro "per un po’ lavorerò nei negozi di ferramenta del nonno, con lui e la mamma. Del resto, lo facevo già".