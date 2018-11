Madre con due figli malati, il grande cuore dei colleghi: le regalano un mese di ferie

Un bel gesto, il cuore grande dei suoi colleghi commuove una giovane madre con due figli malati. Succede al Comune di Cagliari: grazie al sistema interno messo a disposizione dall'amministrazione, le hanno donato le loro ferie. In tal modo avrà circa 30 giorni in più, retribuiti, ai quali avrebbe dovuto rinunciare mettendosi in aspettativa non pagata. L'istituto delle ferie solidali, scrive l'Unione Sarda, è stato introdotto al Comune di Cagliari da marzo 2017. Funziona così, semplicemente: i dipendenti con un'eccedenza di giorni possono decidere di regalare il loro tempo ai colleghi che ne hanno bisogno per importanti ragioni familiari.

La donna non avrebbe mai sperato in una partecipazione così ampia: aveva esaurito tutto, ferie, congedi, permessi, racconta Sardinia Post. Non avevo più neppure un'ora libera. sulla spinta di alcune amiche in ufficio, ha presentato la richiesta anonima attraverso il form messo a disposizione. Il passa parola ha fatto il resto. La voce si è diffusa e in poco tempo (soli quattro giorni) è stato raggiunto il limite massimo di ferie cedibili. Ed ecco che la mamma potrà stare vicina ai suoi due bambini, che necessitano di cure costanti, senza dover rinunciare allo stipendio. Civiltà, amore e generosità: la faccia migliore del nostro Paese.