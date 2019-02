Si sveglia con le ossa fratturate e coperto di sangue ma non sa perché: è giallo

Un quarantenne di Fano è stato trovato venerdì scorso nel letto di casa con le ossa del bacino e delle spalle rotte e con un'emorragia al naso. Un giallo che a distanza di giorni non trova soluzione. L'uomo è ricoverato in ospedale e nessuno riesce a capire cosa sia accaduto.

La madre lo ha trovato in quelle condizioni, privo di conoscenza, intorno alle cinque del mattino e ha dato l'allarme. L'uomo era andato a letto la sera prima alle 23, nella camera da letto della casa che condivide con i genitori. Dall'ospedale, il quarantenne ha riferito ai carabinieri di essersi alzato per andare in bagno intorno alle 2 di notte e di essersi poi rimesso a letto, ma non riesce a ricordare cosa si accaduto. Un buco nero di diverse ore nel quale può essere successo di tutto. Ma cosa?

I carabinieri, scrive Il Resto del Carlino, escludono che le ferite siano frutto di un pestaggio poiché non ci sono ematomi né altri segni che indichino che l'uomo sia stato pestato. Le ferite sembrano più compatibili con quelle di una caduta da 4 metri d'altezza ma restano aperti mille interrogativi:

Uno: la camera nella quale dormiva il 40enne dista dal terreno meno di 4 metri. Un’altezza non sufficiente per procurarsi quel tipo di fratture. Due, i carabinieri hanno fatto un sopralluogo sul posto dove si trova la casa. Non esistono a terra segni di caduta del corpo. Ma nella casa non ci sono neanche segni di effrazione o colluttazione. Non manca nulla. La camera in cui dormiva l’uomo, visionata con cura dai carabinieri per cercare indizi utili, era in ordine da sempre, non è una stanza che qualcuno ha rimesso a posto dopo un evento.

Dalle indagini non sono emerse nemmeno "ombre" sulla vita dell'uomo, che non ha mai fatto uso di droghe o alcol, non ha mai avuto episodi di sonnambulismo né malattie pregresso di tipo psichiatrico. Il non ricordare da parte sua cosa sia accaduto potrebbe essere dovuto a uno shock o ad altro tipo di evento neurologico.