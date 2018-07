Fermato per un controllo insulta agenti e vigilantes: "Italia di merda"

Momenti di tensione in metro a Milano, dove un uomo un ragazzo di 28 anni, di origini senegalesi ma regolare in Italia, è stato fermato con l’accusa di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver insultato vigilantes, polizia e chiunque gli capitasse a tiro. L’episodio nel pomeriggio di lunedì alla fermata della M3 a Zara.

Tutto è iniziato quando alcuni agenti della polizia locale - impegnati in normali controlli con le guardie giurate di Atm - sono saliti a bordo di un treno. Alla vista degli agenti – racconta MilanoToday -, il 28enne avrebbe iniziato a urlare contro un addetto dell'azienda dei trasporti "figlio di puttana, il biglietto non te lo faccio vedere e neanche i documenti". A quel punto poliziotti e vigilantes lo hanno fatto scendere dal treno. Dopo aver minacciato di buttarsi sotto un convoglio, il senegalese avrebbe sferrato un pungo ad un agente (per lui dieci giorni di prognosi) prima di essere bloccato a terra subito dopo i tornelli della metro.

Ciò che succede da questo momento in avanti è stato documentato da un video diffuso da La Presse: il ragazzo continua a inveire contro gli agenti e i vigilantes: "Questa è l'Italia di merda? Non ho commesso nessun reato. Siete dei bastardi, dei razzisti di merda", le sue parole. E ancora: "Siete dei figli di troia, voi non siete un cazzo. Non ho fatto un cazzo, stavo andando al lavoro tranquillo. Siete dei razzisti di merda, vi ammazzo".