Ferrero, dolce novità: premio da 9mila euro per i dipendenti

Buone (e dolci) notizie per i 6mila lavoratori italiani della Ferrero. I dipendenti dell'azienda dolciaria di Alba, in provincia di Cuneo, riceveranno con il nuovo integrativo un premio variabile di 9.210 euro spalmato nei prossimi quattro anni: 2.220 nel 2019 e 2020, 2.320 nel 2021 e 2.450 nel 2022. Oltre al goloso premio, è stato messo a regime anche l'aumento del 14% rispetto all'ultimo contratto scaduto il 30 giugno.

Una svolta ben accolta dai sindacati, come confermato sull'Ansa da Attilio Cornelli, Mauro Macchiesi e Guido Majrone, segretari nazionali di Fai, Flai e Uila: “Oltre a un buon aumento del salario variabile, l'accordo dà la necessaria stabilità e continuità occupazionale. L'integrativo contiene, infatti, le iniziative imprenditoriali e gli investimenti che l'azienda intraprenderà nel quadriennio, anche per mantenere stabile l'occupazione nei siti italiani”.

L'intesa prevede anche molte novità familiari, come l'aumento delle mezze giornate per le visite pediatriche e per assistere il coniuge o i genitori con grave infermità.