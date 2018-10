Alla sua festa di compleanno non si presenta nessuno: ma dal web arriva il regalo più bello

Sala addobbata, tavola preparata, pizze pronte. Ma nessuno degli amici invitati si è presentato alla festa di compleanno di Teddy, una bambino di sei anni di Tucson, in Arizona. Ha aspettato a lungo i compagni di scuola, che non sono arrivati. La madre aveva invitato tutti i compagni di classe del bambino ed esteso l'invito anche ai loro genitori. Trentadue inviti in tutto, ma "solo alcune persone – ha spiegato la donna – hanno avuto la cortesia di declinare l'invito, tutti gli altri non si sono fatti sentire".

La madre, trattenendo a stento le lacrime, ha pubblicato sui social una foto del figlio imbronciato e solo.

Tanta solidarietà in rete, ben oltre le aspettative della famiglia. Il rapper Dj Khaled ha deciso di fare un regalo di compleanno al piccolo Teddy e anche la squadra di basket Nba dei Phoenix Suns ha invitato Teddy a guardare la partita contro i Lakers. "I biglietti dell'incontro sono tutti tuoi". Teddy dimostra di non aver perso il senso dell'umorismo: "Ho chiuso con le feste per un po'", ha detto il piccolo scherzando davanti alle telecamere dei tg locali.