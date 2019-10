Ficarra e Picone ai vertici della Questura di Salerno: tutto vero, ma è solo un'omonimia

Ficarra e Picone sono a capo della Questura di Salerno. È la trama del prossimo film del duo siciliano? No: solo un simpatico caso di omonimia. Negli uffici di piazza Giovanni Amendola infatti lavorano due Ficarra e Picone che poco hanno a che fare con il mondo dello spettacolo e molto invece con la legge e la giustizia. Maurizio Ficarra e Pasquale Picone: uno è il questore di Salerno, l'altro il suo vicario.

Ficarra e Picone in Questura: l'incredibile caso di omonimia a Salerno

Maurizio Ficarra è nato a Palermo, proprio come Salvo Ficarra e Valentino Picone, ma le somiglianze finiscono qui. In polizia dal 1° marzo 1978, Maurizio Ficarra ha ricoperto l'incarico di dirigente della polizia di frontiera all’aeroporto di Punta Raisi e quello di vicedirigente dell’ispettorato generale di Pubblica sicurezza presso la Camera dei deputati. In seguito è stato dirigente della divisione anticrimine di Agrigento, dirigente della Digos di Palermo e vice questore vicario di Messina. Nelle varie articolazioni della polizia ha prestato servizio a Palermo, Livorno, Agrigento, Messina e Roma e Avellino. Il primo gennaio 2013 è stato nominato dirigente superiore della polizia di Stato con decorrenza e ha ricoperto l’incarico di questore della provincia di Sassari.

Pasquale Picone invece è irpino. Primo dirigente della Polizia di Stato, è stato scelto da Maurizio Ficarra come vicario. In polizia dal 1988, Picone ha prestato servizio in città come Caserta, Avellino, Teramo e Napoli, dove da ultimo ha ricoperto la dirigenza del commissariato Vicaria-Mercato.

E i "veri" Ficarra e Picone? Qualche giorno dopo l'insediamento, i due attori sono arrivati a Salerno proprio per incontrare i loro omonimi.