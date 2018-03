Fitch conferma il rating ma avverte l'Italia: "Elevati rischi politici dopo le elezioni"

Fitch ha confermato il giudizio sulla tenuta creditizia dell’Italia con un rating “BBB” citando un’economia “diversificata e ad alto valore aggiunto” e indicatori di governance e di sviluppo umano “molto più alti della media europea”. Inoltre, l’indebitamento privato è “moderato”, il sistema pensionistico è “sostenibile” e i rendimenti sui titoli di stato sono “bassi”. Tuttavia il debito pubblico è “estremamente alto”, la crescita del Pil tende a essere “bassa”, la qualità degli asset nel settore bancario è “debole” e i rischi politici dopo le elezioni del 4 marzo scorso sono “elevati”. Non a caso Fitch non esclude che le trattative finiscano per la formazione di un governo di minoranza, uno di scopo o altre elezioni. Per il momento, l’agenzia di rating ha lasciato invariato oltre al rating anche l’outlook, a stabile.

Nel suo rapporto, Fitch ha spiegato che l’esito delle elezioni “ha reso difficile la formazione di un governo stabile, ha aumentato la probabilità di un po’ di allentamento fiscale e ha ulteriormente indebolito le prospettive di riforme economiche strutturali”. Secondo Fitch, “l’alto livello di frammentazione politica” emerso dalle urne “limita la capacità del prossimo governo di tenere fede alle promesse elettorali”, che Moody’s a febbraio aveva giudicato insostenibili.

Alla luce della vittoria del partito “euroscettico e anti-establishment” Movimento 5 Stelle, che ha portato a casa il 32,7% dei voti seguito da una Lega (17,4%) che ha fatto meglio di Forza Italia (14%), Fitch sostiene che aumenti l’influenza di politiche populiste, a prescindere che sia esercitata da dentro o fuori un governo. L’agenzia di rating sottolinea che sia il M5S sia la Lega hanno recentemente allentano la loro retorica anti-euro. Detto questo, “i negoziati per formare una coalizione saranno difficili e potenzialmente prolungati e non è chiaro fino a dove i potenziali partner si vogliano spingere nel fare convergere le loro piattaforme politiche, rendendo incerta la composizione del prossimo governo”.