Fidanzati morti nel rogo della Grenfell Tower, 68mila euro per Gloria e Marco: la rabbia delle famiglie

"E' questo il valore dei nostri ragazzi perduti?", si chiedono le loro famiglie. Sessantottomila euro: tanto varrebbero le vite di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani architetti veneti morti a Londra nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2017 nel rogo della Grenfell Tower, il grattacielo in cui vivevano. Sono passati tre anni dall'incendio in cui persero la vita 72 persone. Tra loro c’erano anche i due fidanzati italiani. E oggi, con un processo ancora in corso che vede coinvolti governo inglese e alcune multinazionali per individuare le responsabilità, emergono le cifre proposte per arrivare ad un accordo extragiudiziale a titolo di risarcimento, ma i legali delle famiglie delle vittime hanno già annunciato battaglia.

L'avvocato Maria Cristina Sandrin, che segue la famiglia di Gloria Trevisan, a La Repubblica ha respinto con forza la proposta economica che sembra emergere in queste ultime ore: "Cifre che vanno dalle 10 alle 60 mila sterline, poco meno di 68 mila euro. Non accetteremo mai. Qui qualcuno ignora lo shock psicologico di una famiglia che non solo non ha più la propria figlia ma che ha vissuto la morte in diretta fino all'ultimo istante".

Quella terribile notte tra il 13 e il 14 giugno, per Marco e Gloria, così come per le altre settanta vittime, sono state fatali le istruzioni date loro di restare barricati in casa. I due fidanzati, 26 anni lei e 27 lui, telefonarono ai loro genitori che, nel frattempo, vedevano le immagini di quanto stava accadendo in diretta tv.