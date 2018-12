La figlia Hostess lavora a Natale: il papà prende sei voli per stare con lei

Un po' come Maometto e la montagna, per una figlia non può passare le festività natalizie, c'è un papà che affronta mille peripezie per stare ugualmente insieme a lei. E' la storia di Hal Vaughan e di sua figlia Pierce, che di mestiere fa la hostess e che quest'anno ha dovuto trascorrere Vigilia e Natale a bordo di un aereo.

Ma Hal, come racconta UsaToday, non si è voluto arrendere ad un Natale senza la sua bambina, così ha deciso di prendere tutti i suoi aerei per stare insieme nei giorni di festa. L'anziano signore ha così viaggiato dalla Florida a Detroit sui voli della Delta Airlines, regalando un particolare Natale alla figlia hostess che, tra un passeggero e l'altro, poteva scambiare qualche sguardo con l'amato papà.

Una bellissima storia, divenuta virale anche grazie a Mike Levy, il passeggero trovatosi seduto vicino ad Hal, che ha postato le foto di padre e figlia sul suo profilo Facebook, raccontando tutto: “Papà Hal ha deciso di trascorrere le vacanze con la figlia. Quindi, sta volando su tutti i suoi voli oggi e domani in tutto il paese per trascorrere del tempo con lei per Natale. Che padre fantastico! Vi auguro un buon Natale”.