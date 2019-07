Bimbo di cinque anni buca i pantaloni, la mamma lo stende sul tavolo e lo ustiona col ferro da stiro

Una mamma di 27 anni è stata condannata per aver inflitto al proprio figlio di cinque anni una punizione terribile: la donna aveva fatto stendere a forza il piccolo su un tavolo e lo aveva bruciato più volte con il ferro da stiro perché il bambino era tornato a casa con i pantaloni strappati.

La donna, una cittadina marocchina, ha patteggiato tre anni davanti alla gup Elisabetta Meyer del tribunale di Milano, come racconta Il Corriere della Sera: era accusata di lesioni gravi e maltrattamenti. La 27enne non ha saputo dare una spiegazione per la punizione inflitta al figlio, che aveva riportato ben undici bruciatore, spiegando in maniera vaga di essere stata vittima in quel periodo di un profondo stress a causa della fine della relazione con il padre del bambino (un cittadino marocchino che, quando vivevano insieme in un’altra città, li aveva cacciati di casa e che ora vive in Germania), e del rapporto con il nuovo compagno.

Il bambino le era stato subito tolto dopo la scoperta delle lesioni ed era stato affidato da una comunità protetta. Il Tribunale dei minorenni dovrà decidere per la sua adottabilità o meno. Gli avvocati della madre insieme alla Procura si sono spesi per farle iniziare un percorso di aiuto psicologico e nella scelta del Tribunale per quanto riguarda l’adottabilità conterà anche l’esito di questo percorso.