L'appello di un 49enne francese: "Aiutatemi, cerco il mio vero padre"

Ha tappezzato il centro storico di Rimini con un appello scritto in un italiano stentato e una vecchia foto di una donna, sua madre, in compagnia dell'uomo che lo concepì durante un breve flirt estivo del 1968. Protagonista di questa storia è un 49enne francese, David Mossé, arrivato in Romagna per cercare il padre naturale, come racconta Il Resto del Carlino. Non vuole soldi, solo scoprire le proprie origini.

Sono arrivato in macchina da Marsiglia – racconta David, direttore tecnico di spettacoli –. La ragazza in foto è mia mamma, Nadine Mossé, una ragazza francese che 50 anni fa, nell’agosto 1968, all’età di 22 anni rimase incinta. Dopo nove mesi, il 19 maggio 1969, sono nato io. Ma la mamma non mi ha mai voluto dire chi fosse mio padre. Quando avevo 5 anni si è sposata, ma ho sempre saputo che suo marito, per avendomi allevato come un figlio, non era il mio vero padre

Qualche mese fa, la donna è stata molto male. Quando si è ripresa, David l'ha convinta a ripercorrere il passato e a raccontargli qualcosa di più sul suo vero padre. Ora lei lo incoraggia a continuare nella sua ricerca, anche se non ricorda più nessun dettaglio utile per ritrovare quel ragazzo che la stregò un'estate del 1968, tranne una foto recuperata da una sua amica con la quale trascorse quella vacanza a Rimini.