Il figlio muore in un incidente: il padre accompagna la fidanzata al ballo

Il fidanzato muore un mese prima del ballo scolastico a causa di un grave incidente stradale, così ad accompagnare la ragazza al tanto atteso evento ci ha pensato il padre del giovane, che ha deciso di prendere il posto del figlio in questa serata speciale. La storia arriva dalla James Buchanan High School, in Pennsylvania, dove tutto era pronto per il ballo di fine anno, in cui Kaylee Suders doveva essere accompagnata dal fidanzato Carter Brown. Purtroppo però, il giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto proprio mentre stava tornando a casa dall'università per fare una sorpresa alla sua dolce metà. Un lutto tremendo che ha diviso una coppia molto unita, che attendeva con trepidazione la possibilità di andare al fatidico ballo scolastico, uno degli eventi più importanti per i liceali statunitensi.

“La morte di Carter è stata una tragedia – ha rivelato Kaylee al Centre Daily Times – e la serata non è stata certo come l'avevo immaginata, ma è bello che suo padre abbia voluto accompagnarmi al ballo”. Dopo la morte del giovane, avvenuta in un terribile incidente stradale che ha coinvolto tre auto, il padre Robert Brown ha chiamato Kaylee, chiedendole se sarebbe andata al ballo e ricevendo una risposta negativa.

Allora in lui è scattato qualcosa, come rivelato dall'uomo ai media statunitensi: “Kaylee è dolce e gentile, come mio figlio. Da parte della nostra famiglia e ho pensato che mio figlio avrebbe voluto che lei ci andasse e allora ho deciso di chiederle se potevo accompagnarla io". La ragazza è rimasta sorpresa e commossa dalla richiesta del suocero, ma ha subito detto sì. Una serata non servirà a portare in vita il giovane Carter, ma questa storia insegna come, anche dopo un lutto così grande, sia importante prendersi cura di chi rimane e andare avanti con la propria vita, per quanto questo sia difficile.