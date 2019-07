"Il figlio di Salvini al mare sulla moto d'acqua della polizia"

"E' in corso un accertamento per verificare se ci sia stato un uso improprio di mezzi dell'amministrazione". Così fonti della questura di Ravenna dopo che il sito del quotidiano La Repubblica ha diffuso un video che mostra il figlio del vicepremier Matteo Salvini, a Milano Marittima, su una moto d'acqua della Polizia di Stato a pochi metri dalla spiaggia.

"Due uomini cercano di bloccare il videomaker che filma la scena: 'È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà'. Si qualificano come poliziotti e adducono ragioni di 'privacy' in un luogo pubblico. Alle richieste di chiarimenti del giornalista - sottolinea il sito del quotidiano - omettono che sul mezzo delle forze dell’ordine ci sia il figlio del vicepremier".

Figlio sulla moto d'acqua della polizia, Salvini: "Errore mio"

Questo il commento del ministro dell'Interno Salvini: "Mio figlio sulla moto d'acqua della Polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese".

Polemiche per il video del figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia

A stretto giro è arrivata la replica su Twitter di Emanuele Fiano, del Pd: "I mezzi della Polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo".

I mezzi della P.S. servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del #Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il #Ministro con rischi per loro e per il ragazzo. https://t.co/NZ5eFLiWRs — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 30 luglio 2019





"Repubblica ha diffuso un video in cui dichiara che il figlio del ministro Salvini, in vacanza a Milano Marittima, viene portato a fare un giro su una moto d'acqua della polizia, così per divertimento", afferma la deputata del Pd Maria Elena Boschi. "Le moto d'acqua servono alle forze dell'ordine per garantire la nostra sicurezza, non per giocare. E i poliziotti non sono baby sitter. Anziché minacciare di togliere la scorta a Roberto Saviano o Federica Angeli, Salvini usi correttamente i mezzi della polizia. Pensa di essere in un film, ma è al governo".