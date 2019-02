Pensionato riordina la cantina e trova una rarissima figurina Panini dal valore inestimabile

Una figurina talmente rara da non avere prezzo, quella di Egidio Salvi, che nella stagione 1965/1966 militava nelle riserve del Brescia e che per errore fu fotografato dalla Panini: la card non avrebbe mai potuto trovare posto nel celebre album dei calciatori propri perché Salvi non era titolare ma quando la Panini se ne accorse era troppo tardi.

Alcuni pacchetti contenenti la figurina infatti erano già stati stampati e messi in commercio prima che la produzione venisse interrotta. Questo fatto ha reso la figurina di Egidio Salvi rara quanto il proverbiale francobollo Gronchi Rosa, poiché quelle che furono vendute finirono poi per essere perlopiù buttate, visto che erano impossibile da attaccare sull'album.

Ora, a distanza di più di cinquant'anni, è stata ritrovata in una soffitta a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Giuseppe Grosso e il fratello stavano mettendo in ordine il locale e, tra i vecchi album, è spuntata la figurina di Salvi.

"Ho trovato in solaio una serie di figurine di quegli anni e in cima al blocchetto c'era proprio la figurina impossibile da attaccare", ha raccontato Grosso a La Stampa, il quale poi ha fatto qualche ricerca su Facebook per capire il valore della figurina: "Ho chiesto ai gruppi di settore qualche informazione e alcuni massimi esperti mi hanno confermato che è introvabile, alcuni addirittura dicono do non averla mai vista".