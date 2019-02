Ragazzi in fila di notte con le temperature sottozero: tutto per un paio di scarpe

Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima. Gente in fila (tanta) tutta la notte per comprare delle scarpe della Nike. Mica scarpe normali, sia chiaro: si tratta delle nuove Air Max 90 in edizione limitata, prezzo d’acquisto di diverse centinaia di euro. Ma in uno store di Milano erano in sconto: solo 160 euro. Per questo tantissimi ragazzi hanno passato anche dodici ore in coda, con le temperature comprese tra -1 e 0 gradi, pur di portarsene a casa un paio.

Anche questa volta lo stupore dei passanti non ha mancato di scatenare commenti ironici, racconta MilanoToday. "Processione religiosa", ha scritto qualcuno. Il Corriere scrive che in fila c’erano soprattutto ragazzi stranieri e riporta la testimonianza di una ragazza peruviana. Che dice: "Chi le comprerà al prezzo stimato di 160 euro, poi le rivenderà sui siti internet o in strada anche a 1000 euro".

In coda tutta la notte per comprare un paio di scarpe | Video

E' dovuta intervenire anche la polizia, un po' per prevenzione, un po' perché al momento dell'apertura delle porte del negozio, alle 10 del mattino, tra i ragazzi in coda c'è stato qualche momento di tensione.

In fila per comprare un paio di scarpe: i precedenti

Già a dicembre era successa la stessa cosa per conquistare un paio di Off-White x Nike Air Force 1 "Black" & "Volt", la scarpa esclusiva firmata dal designer Virgin Abloh per il colosso americano. E ad agosto stesse scene davanti allo stesso negozio di via dello Statuto. Quella volta i ragazzi, che avevano dovuto fare i conti con il caldo torrido, avevano "lottato" per le "Off white Presto".