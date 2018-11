Trova un filamento di metallo nel panettone. Due lotti ritirati dal commercio

Si stava gustando il panettone comprato al supermercato quando si è trovato tra i denti un ingrediente decisamente insolito: alcuni filamenti metallici. È quanto accaduto ad un lettore di BresciaToday, di casa in Valcamonica.

"Me ne sono accorto solo mentre lo stavo mangiando", ha raccontato l'uomo. "Ho sentito qualcosa di strano e di rigido tra i denti, pensavo fossero i pezzettini di uvetta essiccata, ma quando li ho tolti dalla bocca ho visto che si trattava di qualcosa di diverso erano dei piccoli frammenti di materiale rigido e pungente".

Il dolce ovviamente è finito subito nella spazzatura. L'uomo per fortuna non ha subito nessuna conseguenza.

Non si sa come quei filamenti siano finiti nell'impasto di due lotti del panettone "Gran Nocciolato" Maina. I lotti incriminati (801077 e 891077 con scadenza al 30 giugno 2019) sono stati già ritirati dal commercio già prima dell'episodio che vi abbiamo raccontato. La confezione è quella da un chilogrammo e l’invito di Maina è di riportare il panettone al punto vendita per la sostituzione.