Finestrino dell'aereo si rompe in volo: atterraggio d'emergenza

Attimi di paura sul volo Southwest 957 partito da Chicago e diretto a Newark, nel New Jersey. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa della rottura improvvisa di un finestrino.

Come riporta anche la Cnn, a dare la notizia è stata Elizabeth Cory, portavoce dell'aviazione federale, con una nota ufficiale: “Il volo è stato dirottato su Cleveland, in Ohio, atterrando in sicurezza all'aeroporto internazionale di Cleveland Hopkins".

Una delle passeggere del volo ha scattato una foto al finestrino danneggiato, postando poi la foto su Twitter: “La finestra sull'aereo si è rotta durante il volo”: ha scritto sui social Linda Holley, dopo essere atterrata insieme agli altri passeggeri a Cleveland, proprio a causa di del vetro rotto.

@SouthwestAir has a serious problem with their fleet. My moms plane just had to divert and land in #Cleveland cuz of another window crack. pic.twitter.com/hm5edpgB1M