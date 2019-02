Si fingono clienti di un negozio di lusso e se la svignano con due giacche da 120mila euro

Due giubbotti di coccodrillo del valore di 60mila euro ciascuno (questo almeno è il prezzo a cui erano stati messi in vendita) sono stati rubati da ignoti in un negozio di via Montenapoleone, la via dello shopping milanese famosa per le sue boutique di lusso. E proprio in una di queste boutique si è materalizzato il colpo - che ha fruttato ai malviventi ben 120mila euro - su cui ora indaga la polizia.

I due ladri, stando a quanto ricostruito, avrebbero agito seguendo un copione tanto semplice quanto efficace: sono entrati fingendosi due normali clienti interessati a comprare delle scarpe e dopo aver distratto la commessa - che si è allontanata pochi secondi sul retro proprio per prendere l'articolo richiesto - hanno afferrato le due giacche di coccodrillo e sono spariti. Per ora non c’è nessuna traccia dei due furfanti, ma le indagini sono solo all’inizio.