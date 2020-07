Rassegna / Stati Uniti d'America

Suona al citofono, ma è un finto fattorino. Spari all'impazzata: ucciso il figlio e ferito il marito di una giudice

L'aggressore ha usato il travestimento per presentarsi alla porta di Esther Sales, giudice federale in New Jersey, negli Stati Uniti. Poi ha aperto il fuoco, uccidendo il figlio 20enne e ferendo il marito della donna