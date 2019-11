Si vestiva da pilota Lufthansa per saltare i controlli e viaggiare più comodo: arrestato

Chissà se ad ispirarlo è stato film "Prova a prendermi" di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio mago dei travestimenti che riusciva a volare gratis fingendosi pilota d'aereo. Comunque il piano non gli è riuscito e Rajan Mahbubani, 48enne indiano che scroccava viaggi in prima classe vestendosi da pilota della Lutfhtansa è stato smascherato e arrestato.

Rajan Mahbubani voleva viaggiare comodo e saltare file e controlli al checking, scrive l'Hindustan Times, e per farlo aveva pensato bene di presentarsi in divisa da pilota della compagnia aerea tedesca e con il tesserino di riconoscimento falsificato. È fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo della Air Asia per Calcutta dalla polizia indiana all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di New Delhi.

Durante l'interrogatorio con la polizia, Mahbubani ha confessato di aver ottenuto il documento falso a Bangkok e di essere un "appassionato" di aviazione: ama inoltre indossare uniformi diverse e nel suo telefono sono state ritrovate foto di lui in posa come colonnello dell'esercito.

"Dall'interrogatorio è emerso che Mahbubani è un frequent flyer ed era solito fingersi pilota di compagnie aeree internazionali per avere passare facilmente oltre i controlli di sicurezza e avere un trattamento preferenziale dalla security e dalle stesse compagnie", hanno detto le autorità.