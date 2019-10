"Non mi lasciano portare i fiori sulla tomba di mia moglie": la protesta del vedovo

A Borgaretto, periferia di Torino, il signor Bruno Masia non può più portare i fiori al cimitero sulla tomba della moglie morta. L'uomo, 79enne, si batte da due anni per ottenere il "via libera" dal Comune di Beinasco. Il loculo della donna si trova in una sezione del cimitero di Borgaretto che al momento è chiusa da una griglia serrata da un lucchetto. Una sezione che viene aperta solamente due volte l'anno.

Non può raggiungere la tomba della moglie perché l'accesso ai loculi è sbarrato

Malgrado le promesse dell'amministrazione comunale, i lavori necessari per aprire quella porta che permetterebbe all'uomo di accedere al loculo della donna liberamente non sono ancora iniziati. Così Bruno Masia ha deciso di raccontare il disagio che una quindicina di famiglie - tanti sono i loculi presenti là sotto - sono costretti a vivere.

Alcuni hanno seppellito in quel punto del cimitero di Borgaretto i propri cari addirittura una decina circa di anni fa.

