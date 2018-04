Firenze, bimbo abbandonato in auto dai genitori ubriachi

Si è risvegliato solo in auto. Il padre non era più al suo fianco come quando si era appisolato sul seggiolino, così ha provato a cercarlo tra le strade tra Piazza Puccini e Novoli. Il bambino è partito da viale Redi e si è spinto, in lacrime, fino a Via Toselli. Fortuna ha voluto che due 26enni notassero il minore.

Questi, straniti dal fatto che un bambino girasse da solo alle 3 di notte, lo hanno avvicinato chiendogli dove fossero babbo a mamma.

Quindi lo hanno accompagnato tra le strade del quartiere a caccia dei genitori. Dopo una ventina di minuti di ricerche, però, il bambino era spaventato e un po' spaesato, la coppia ha telefonato al 113. Sul posto è arrivata una volante della polizia.

Mentre ascoltavano il racconto dei giovani, gli agenti hanno visto arrivare una coppia di cittadini peruviani. Il bambino li ha riconosciuti, erano il padre e la madre. Entrambi erano visibilmente ubriachi. Non è chiaro dove avessero trascorso l'ultimo lasso di tempo.