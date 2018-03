Le americane, l'incendio e la pasta: ecco come sono andate le cose

Ha fatto molto discutere la notizia pubblicata ieri, lunedì 19 marzo, da diversi quotidiani, riguardante un principio di incendio provocato a Firenze da alcune studentesse americane. Secondo la prima versione della storia, il rogo sarebbe scaturito da una pasta cucinata senza mettere l'acqua, una sorta di 'pasta arrosto', da cui sarebbero nate le fiamme. La notizia in poche ore ha fatto il giro dei social, tra risate e commenti ironici degli utenti sulle capacità culinarie delle studentesse. Ma le cose sono andate veramente così? Come racconta Chiara Dino in un articolo pubblicato sul Corriere Fiorentino, la storia sarebbe un tantino diversa.

A svelare la versione dei fatti delle studentesse è stata una di loro, Carley Downs: “Stavamo facendo il gelato fritto ma qualcosa è andato storto”. Quindi dietro al principio di incendio non ci sarebbe un maldestro tentativo di cucinare un piatto di pasta, ma il sopramenzionato gelato fritto, dolce molto amato dal popolo statunitense.

“Era pomeriggio e in casa c’erano quattro di noi. Mancava solo una delle ragazze che vivono con me – ha raccontato la ragazza al Corriere Fiorentino - Abbiamo deciso di fare il gelato fritto ma qualcosa non ha funzionato. A un certo punto abbiamo coperto il pentolino dove volevamo friggere le palline di gelato in pastella ma con la copertura, l’olio contenuto all’interno della pentola ha preso fuoco”.