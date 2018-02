Firenze, prende 177 multe con l'auto del nonno (e le fa pagare a lui)

Un 36enne spagnolo, domiciliato a Firenze, ha collezionato la bellezza di 177 multe per un totale di quasi 16mila euro da pagare. Peccato che la vettura in questione, una Volkswagen Golf, sia intestata al nonno 89enne residente in Spagna. Come racconta FirenzeToday, il giovane è stato pizzicato quando, dopo l’ennesima infrazione, è andato a ritirare la macchina rimossa per parcheggio irregolare.

A carico dell’auto risultano da notificare 177 verbali di altrettante sanzioni accumulate negli 5 anni per un totale di 15.784,99 euro al netto delle spese di notifica.

Le violazioni, che riguardano nella maggior parte la circolazione in ztl senza autorizzazione, il transito in corsie preferenziali e 35 sanzioni elevate da autovelox, saranno notificate all’anziano: il nipote ha infatti fornito agli agenti i dati del nonno.

La pattuglia, oltre a contestargli l'infrazione della mattina (41 euro), ha elevato a carico dello spagnolo anche la sanzione da 85 euro per la mancata immatricolazione in Italia di veicolo straniero circolante in Italia da oltre un anno).