Fisco, arriva il Risparmiometro: ecco chi rischia i controlli

Una sperimentazione, per ora. Dopo il redditometro arriva il Risparmiometro. Dal 2018 prende il via la sperimentazione per le persone fisiche di un algoritmo messo a punto dall’Agenzia delle entrate che prenderà in esame i dati presenti nell’archivio rapporti dei contribuenti e li confronterà con il reddito dichiarato.

Cos'è il Risparmiometro

In tal modo le incongruenze saranno considerate indici di rischio ai fini di controlli. Dall'anno prossimo il meccanismo di analisi e controllo sarà poi applicato anche alle società.

L'Agenzia delle entrate ha gia' sperimentato lo strumento sui contribuenti per l'anno di imposta 2013. Ora tocchera' all'anno di imposta 2014. Le novita' che ItaliaOggi e' in grado di anticipare sono contenute nel piano performance che l'amministrazione guidata da Ernesto Maria Ruffini ha inoltrato agli uffici ed ha ricevuto il via libera dal garante della privacy, Antonello Soro.

L'Agenzia delle entrate, spiega Italia Oggi, ha messo a punto un algoritmo che consente di analizzare i dati presenti nell'archivio rapporti finanziari. I dati che saranno esaminati riguardano conto corrente, conto deposito titoli e/o obbligazioni, conto a deposito a risparmio libero vincolato, rapporto fiduciario, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, conto terzi individuale e globale.