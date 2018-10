Renzi a Cannes presenta il suo docufilm su Firenze: "La bellezza contro paura e odio"

Matteo Renzi ha presentato a Cannes Florence, il suo docufilm su Firenze nel quale compare nelle insolite vesti di conduttore. L'ex presidente del Consiglio era sulla Croisette per il Mipcom, il più grande mercato al mondo dell'audiovisivo. Con lui il manager Lucio Presta, come racconta Il Corriere della Sera.

"Questo documentario viene dal mio cuore, non mi interessano le polemiche. Anche perché non si tratta di un progetto politico", esordisce l'ex premier, anche se in realtà il risvolto politico non manca, visto che lui stesso poi definisce Florence "il racconto di una visione 'antisalviniana' del mondo: bellezza contro odio e paura, apertura contro protezionismo.

Ad accompagnare Matteo Renzi anche la moglie Agnese e a sorpresa è comparso anche Flavio Briatore, attraccato con il suo yacht a Nizza.

Florence andrà in onda su Mediaset in prima serata: quattro puntate da 90 minuti ciascuna.