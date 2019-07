Flyboard, l'uomo voltante conquista Parigi

Tra le principali attrazioni della parata militare del 14 luglio a Parigi, c'è stato senza dubbio l'uomo volante a bordo del Flyboard. Il personaggio in tuta nera, che ha molti ha ricordato Goblin, acerrimo nemico di Spider Man, era invece il campione del mondo francese di moto d'acqua Franky Zapata che ha sorvolato gli Champs Elysées ad una decina di metri d'altezza grazie al "Flyboard air", un congegno di sua invenzione, il cui possibile uso militare è attualmente allo studio.

Cos'è il Flyboard air

Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, si tratta di una piattaforma volante spinta da cinque mini turboreattori ad aria. Alimentata a kerosene, può procedere fino a 190 km/h ed ha un'autonomia di dieci minuti. Protetto da un caschetto, con un fucile in mano, Zapata si è esibito in diverse evoluzioni, volando in piedi. Zapata vuole ora superare il canale della Manica, impresa per la quale servirà un rifornimento in volo. Il tentativo è fissato per il 25 luglio, 110esimo anniversario del primo sorvolo della Manica, compiuto dall'aviatore francese Louis Bleriot.