Usa il cellulare mentre fa il bagno: 20enne muore folgorata

Morire folgorati mentre si utilizza lo smartphone in carica durante un bagno nella vasca. E' successo a Mosca dove la mamma della 20enne Anastasia, rientrando in casa dal supermercato, ha trovato la figlia senza vita nella vasca del loro appartamento nella zona Sud della capitale russa.

Si tratta del quinto caso nel giro di pochi mesi in Russia in cui un ragazzo o una ragazza perdono la vita per questa sciocca disattenzione.

Come racconta il Daily Mail, la mamma della giovane è rimasta sconvolta dopo averla trovata senza vita nella vasca da bagno. Inutili i soccorsi dei medici chiamati dalla donna: la 20enne non ha avuto scampo quando il telefono, collegato alla presa elettrica con il cavo di ricarica, è finito nell'acqua.

Soltanto tre settimane fa lo stesso terribile destino era toccato ad una ragazzina di 14 anni.