Muore a 18 anni: al funerale folla e fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio e una folla di partecipanti a Palermo durante i funerali di un giovane di 18 anni morto in un incidente stradale. Nella Chiesa di San Curato d'Ars, nel quartiere Bonagia, amici, parenti e curiosi si sono radunati non curanti della necessità di rispettare le misure di contenimento dei contagi da Covid 19. Il feretro, sottolinea una nota della questura, "è stato accompagnato dallo sparo di fuochi di artificio dai tetti di un palazzo, senza alcuna preventiva autorizzazione e creando una situazione di pericolo per i numerosi presenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno documentato quanto avvenuto ma senza intervenire per non provocare problemi di ordine pubblico. Una persona è stata denunciata per i reati di promozione di riunioni pubbliche non autorizzate, di accensioni pericolose e per aver creato una potenziale condizione di pericolo per la sanità pubblica. Attraverso l'analisi delle immagini riprese dal personale del gabinetto di polizia scientifica sono state avviate ulteriori attività di accertamento e di identificazione dei partecipanti a carico dei quali saranno adottate le previste misure sanzionatorie.