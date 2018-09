Il folle consiglio di Trump alla Spagna per fermare i migranti

Costruire un “muro lungo il Sahara” per frenare l’emigrazione. Sarebbe questo il prezioso consiglio dispensato da Donald Trump al ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell. “Chiudere i porti non è una soluzione e costruire un muro lungo il Sahara, come mi ha suggerito di recente il presidente Trump, non è una soluzione”, ha infatti rivelato Borrell ad un pranzo pubblico martedì.

L’ex presidente del Parlamento europeo ha raccontato che in un colloquio con Trump, il presidente degli Stati Uniti gli aveva suggerito: “Costruisci un muro lungo il Sahara”. “Ma sai quanto è grande il Sahara?”, aveva risposto il ministro spagnolo, che non ha precisato in che occasione Trump gli abbia fatto la proposta. L’immenso deserto del Sahara ha una lunghezza da Est a Ovest di circa 4.800 km.