Follia di Capodanno: in autostrada ubriaco e senza gomme anteriori

Nel Regno Unito un automobilista è stato "sorpreso" dalla polizia mentre guidava in autostrada senza le gomme anteriori. L’episodio risale alla notte di Capodanno. Gli agenti della North West Motorway Police hanno notato una Renault Clio procedere con molta difficoltà sul ciglio della M66, vicino alla città di Bury, nella contea della Greater Manchester, e sono immediatamente intervenuti.

A quanto sembra l’uomo aveva un tasso alcolemico pari a quasi sei volte quello consentito dalla legge in Gran Bretagna. "Guardando le foto potete immaginare perché ha attirato la nostra attenzione" si legge sul profilo Twitter della North West Motorway Police. Ovviamente l’uomo è stato arrestato. Non è chiaro perché la sua auto fosse rimasta senza pneumatici. La stessa polizia sui social ha definito l’accaduto "incredibile".

Male been detained for drink drive on the M66 - has blown 196 (YES THATS 196!!) at the roadside- as you can see from the photos you can see why it came to our notice @GMPtraffic #unbelievable #neednewwheels pic.twitter.com/xfL4vutEo0