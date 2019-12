C'è un paesino dove il sole "sorge due volte" ogni giorno in inverno

C'è un paesino di montagna "baciato da due soli". In Alta Valle Stura la celebrano come la "Festo dou Tarluc", organizzata dall’Ecomuseo della Pastorizia, dall’Unione Montana Valle Stura, dai Comuni dell’Alta Valle e dall’ATL. Il termine occitano ‘Tarluc’ indica il lasso di tempo in cui il sole scompare, in inverno, dietro la cima dell'Ubac, per ricomparire più tardi tra le rocce del vallone omonimo.

Pontebernardo, il paese di montagna "baciato da due soli"

Per indicare tale fenomeno gli abitanti del luogo usano l’espressione in lingua d’Oc "a Poumbarnart aven dui souléi – a Pontebernardo abbiamo due soli". A Pontebernardo, in alta valle Stura, da 22 anni si festeggia il fenomeno del sole che spunta due volte nello stesso giorno: la "seconda alba", nel pomeriggio, riscalda chi può assistere al semplice ma impareggiabile spettacolo della natura.