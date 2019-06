Autogol social per Buffon: pubblica una foto in cui viaggia a 155 km all'ora

Voleva essere un modo di raccontare ai suoi milioni di fan le ultime novità e lo stato d'animo dopo l'addio al Paris Saint Germain. Ma la foto pubblicata sui social da Gigi Buffon, ex portierone di Parma, Juve e Italia, si è trasformata in un mezzo autogol. "L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso" scrive Gigi. Peccato stesse viaggiando a 155 km/h e secondo qualcuno anche senza cintura di sicurezza (ma dalla foto non è affatto possibile appurare quest'ultimo dettaglio con certezza).

"L'unica regola del viaggio è non dimenticare le sigarette" scherza un follower notando il pacchetto di bionde. Secondo un utente trattasi di messaggio "su cosa NON fare alla guida". Il futuro di Buffon è un grosso punto di domanda: dopo 25 anni di carriera potrebbe decidere di appendere i guantoni al chiodo.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1