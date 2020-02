Fotografa la canna con i carabinieri fermi al semaforo, ma la "trollata" finisce male

Non ha resistito. Il suo obiettivo, probabilmente, era quello di fare una foto da postare sui social: una canna in mano in primo piano e sullo sfondo l'auto dei militari. Perciò, quando si è trovato con l'auto dietro ad una pattuglia dei carabinieri fermi al semaforo, ha messo lo spinello in bella mostra per fotografarlo con il cellulare. Gli è andata male: il comandante della stazione di Cusano Milanino, comune dell’hinterland di Milano, ha notato la scena dallo specchietto retrovisore e fatto scattare la perquisizione domiciliare e della vettura.

Gli uomini dell'arma hanno trovato 1,2 grammi di cocaina e 0,5 di ketamina, oltre a un bilancino di precisione di quelli usati dai pusher per pesare la droga da spacciare. L’uomo alla guida dell’auto, un 22enne di Cormano con precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il passeggero che era a bordo con lui, un un ragazzo di 28 anni autore della foto incriminata, se l’è cavata con una segnalazione alla prefettura di Milano come assuntore di sostanze stupefacenti.